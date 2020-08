In der Nacht vom 14. auf den 15. August sind Unbekannte in zwei Gebäude auf dem Campingplatz in Silz (Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen und haben rund 800 Euro gestohlen. Dabei richteten sie einen erheblichen Sachschaden an. Die Polizei hofft bei der Suche nach den Tätern auf Hinweise aus der Bevölkerung.