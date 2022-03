Sparow: Unbekannte entwenden Anhänger mit Minibagger

Sparow

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag einen Anhänger samt Minibagger von einem Grundstück in Sparow nördlich von Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) entwendet. Der Besitzer hatte den Diebstahl am Morgen bemerkt und die Polizei verständigt. Der Schaden wird mit mehr als 23 000 Euro angegeben, teilte die Polizeiinspektion Neubrandenburg weiter mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen kann der Tatzeitraum auf Sonntag, 23 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, eingegrenzt werden. In dieser Zeit überwanden die Täter gewaltsam die Sicherung des Anhängers und entwendeten diesen mittels einer unbekannten Zugmaschine von der Grundstücksauffahrt des Geschädigten. An dem Doppelachser des Herstellers Humbaur war das amtliche Kennzeichen LRO-TM904 angebracht. Auf dem Hänger befand sich ein gelber Minibagger der Marke JCB, versehen mit einem Firmenaufkleber der Tele Media GmbH.

Wer Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesgutes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 03 99 31 / 84 82 24 oder in der Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Die Ermittlungen führt die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Röbel geführt.

Von OZ