Wismar

Am Freitag findet in Seebad Wendorf in Wismar der traditionelle Strandlauf statt. Gestartet wird um 18.30 Uhr auf dem Gelände des Mecklenburger Segelvereins. Vier Strecken stehen zur Auswahl: 0,75 km (Kinderlauf, keine Gebühr), 4 km (4 Euro), 12,1 km (7 Euro) und 7,7 km Nordic Walking (5 Euro). Anmeldungen sind noch kurz vor dem Start zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr möglich. Die Nachmeldegbühr beträgt 2 Euro. Am Freitag geht es auf dem Rundkurs über den Wanderweg am Strand entlang. Der Lauf ist Teil des dreiteiligen Strandlaufcups. Der Strandlaufcup besteht aus drei Veranstaltungen: Osterlauf, Strandlauf und Weihnachtslauf am 15. Dezember. Für die Cup-Wertung wird die lange Distanz über 12,1 Kilometer gewertet. Punkte gibt es jeweils für die ersten 25 Gesamtplatzierungen bei den weiblichen und männlichen Startern bei jedem der drei Wettbewerbe.

„Wir haben auch diesmal wieder fleißige Helfer und Unterstützer. Die elfte Klasse des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums organisiert erneut den Kuchenbasar und bessert sich somit die Abi-Kasse auf. Alle Teilnehmer bekommen nach dem Lauf noch eine Bratwurst oder Steak vom Grill. Das ist im Startgeld inbegriffen“, so Cheforganisator Stefan Schröder.

Peter Preuß