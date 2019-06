Wismar

In diesen Tagen kann der ESV Lok Wismar auf eine recht erfolgreiche, aber ebenso bewegte Vergangenheit zurückschauen. Im April 1949 gründete sich aus bis dahin bestehenden kleineren Vereinen in Betrieben der Deutschen Reichsbahn, des Seehafens und des Kraftverkehrs in Wismar die Betriebssportgemeinschaft Lok Wismar. Fortan wurde organisierter Freizeit- und Wettkampfsport in den Sektionen Kegeln, Fußball, Radball, Segeln und Tischtennis betrieben. „Aus heutiger Sicht sind der Mut und auch der Lebenswille der Gründungsmitglieder, wie Karl Bernitt, erster Vorsitzender 1949, Erich Abe, Ernst Juhnke und Manfred Schröder, in den schweren Jahren eines hoffnungsvollen Neubeginns nur zu bewundern“, sagt Rainer Voß, 1. Vorsitzender von Lok Wismar. Er und Karl-Friedrich Petersen (Finanzen) führt er den Verein. Ihnen zur Seite stehen die Abteilungsleiter Kegeln, Holger Tietze, und Tischtennis, Bernd Körner.

Durch die vielen in den letzten Jahren eingetretene Verlagerung der Interessen nehmen derzeit noch 40 Aktive in den zwei Abteilungen Kegeln und Tischtennis am Wettkampfgeschehen auf Landes-und Kreisebene teil. Aushängeschild des Vereins über Jahrzehnte war und ist die Abteilung Kegeln - derzeit mit 20 Mitgliedern leider etwas geschrumpft. In den Jahren bis 1990 gehörten die Lok-Kegler zu den Spitzenmannschaften in der damaligen DDR. Drei DDR-Mannschaftsmeistertitel in den Jahren 1960, 1961 und 1963 gingen nach Wismar. Dieser Mannschaft gehörte schon damals Dieter Stegmann an, der sich noch in den Jahren 1982 und 1983 die Einzeltitel bei den Herren holte. Nach der Wende setzte er diese unvergleichliche Siegesserie mit dem Gewinn von fünf Titeln eines deutschen Meisters im Seniorenbereich in den Jahren 2000-2002, 2005 und 2017 fort. Eine Herrenmannschaft und eine der Senioren werden in der kommenden Saison auf Landesebene an der Kugel bleiben.

Die Tischtennisspieler schicken ein Team in der Kreisliga Nordwestmecklenburg und zwei in der 1. Kreisklasse in den Punktspielbetrieb. Nur bewundern kann man die immer noch ungebremste sportliche Aktivität des ältesten Mitgliedes des Vereins - Horst Seider mit 82 Jahren. In den letzten Jahren holte er sich zweimal Gold und dreimal Silber bei Landesmeisterschaften in der Altersklasse 80 plus. Auf einer angemessenen Festveranstaltung im Yachthafen würdigte der Vorstandsvorsitzende des Bezirkes Ost des Verbandes der Eisenbahnsportler Deutschlands, Jens Lehmann aus Berlin, den unermüdlichen Einsatz der ehrenamtlich tätigen Funktionäre und Sportler bei Lok Wismar. „Ich hoffe und wünsche, dass ihr weiterhin erfolgreich aktiv und mit viel Freude und Spaß dran bleibt, damit die einzige Bezeichnung Lok in Mecklenburg-Vorpommer nicht verschwindet“, so der Gast aus Berlin. Zum Abschluss konnte Leitungsmitglied Holger Tietze langjährige und verdienstvolle Sportler aus beiden Abteilungen ehren.

Edgar Liehmann