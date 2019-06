Rehna

Noch viel Arbeit haben die Motocrosser des MC Rehna vor sich, sagt der Vorsitzende Torsten Gumz, damit am Sonntag auf der Motocross-Strecke in Gletzow die Rennen um den Mecklenburg-Cup reibungslos starten können. „Wir kriegen das aber hin“, so Gumz. Das Unwetter am vergangenen Wochenende hat die Strecke stark in Mitleidenschaft gezogen. „Es stand alles unter Wasser. Auf den Bergen gab es bis zu einem Meter tiefe Spuren“, erzählt der MC-Vorsitzende, der zum Start um 12:30 Uhr mit bis zu 1000 Zuschauern rechnet. „Damit wären wir zufrieden.“

Die Rennen am Sonntag sind die ersten von drei um die Nordwestmecklenburg-Kreismeisterschaft. Gestartet wird in den Clubsportklassen 50 ccm (Jahrgänge 2013-2009, ab vollendetem 6. Lebensjahr), 65 ccm (Jahrgänge 2011-2007), 85 ccm (Jahrgänge 2003-2009) sowie Hobby 2-Takt (12 Minuten plus zwei Runden), Hobby 4-Takt (12 Minuten plus zwei Runden) und Open (15 Minuten plus 2 Runden). Bis gestern lagen laut Gumz 90 Anmeldungen vor. Der Vorsitzende des MC Rehna rechnet mit bis zu 110 Fahrern.

Die Rennen um den Mecklenburg-Cup sind vor allem für Fahrer aus der Region, betont Gumz, der aber auch mit Gaststartern rechnet. Organisatoren der Serie sind neben dem MC Rehna auch der MC Dassow. Das Rennen in Dassow findet am 14. September statt. Ein weiterer Lauf ist im Oktober auf der Strecke des MC Schwerin-Süd geplant.

Steffen Oldörp