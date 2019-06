Dassow

Erfolgreich kehrten die Radrenner des Radsportteams (RST) Dassow jetzt von Wettkämpfen aus drei Bundesländern So gewann Lukas Kuntermann das Jedermannrennen der Männer im mecklenburgischen Malliß über 50 Kilometer, Dritter wurde über die gleiche Distanz bei der Elite sein Teamkollege Maximilian Richter. Im Specialized-Cup Schleswig-Holstein in Bad Oldesloe konnte sich zudem der Schönberger Carsten Arndt in der Seniorenklasse III nach 35 Kilometern durchsetzen. Er siegte vor Matthias Sterly vom MC Bergedorf und Christian Hamburg von der RG Hamburg.

Beim City Giro in Hamburg-Rellingen drehte Sterly dann den Spieß um. Nach 48 Kilometer siegte er vor Arndt, der sich aber ein weiteres Mal über einen Podiumsplatz freuen durfte. Das gelang auch U 13-Fahrer Emil Bismarck, der nach 15 Kilometer Dritter wurde. Dicht gefolgt von seinen Teamkollegen Jonas Müsse und Luis Neubauer, die auf den Plätzen vier und sechs ins Ziel kamen. Nachwuchstrainer Rene’ Bever konnte mit seinen Schützlingen zufrieden sein.

Auch Männerfahrer Rene’ Jürgensen hatte allen Grund zur Freude. Beim Radrennen „Rund um Köln“ konnte er sich bei strahlendem Sonnenschein und einer Temperatur von 35 Grad Celsius unter einem großen Starterfeld im guten Mittelfeld platzieren. Dabei musste er auf seinen 70 Kilometer auch 600 Höhenmeter bezwingen.

Alleine aus Mitgliedsbeiträgen lässt sich indes der Trainings- und Wettkampfbetrieb heute kaum noch realisieren. Die Aufwendungen dafür sind einfach zu hoch. Umso wichtiger ist die Unterstützung durch Sponsoren. Auch im Radsport geht es ohne diese Hilfe schon lange nicht mehr. Beim Radsportteam (RST) Dassow ist es zum Beispiel die Firma Lau aus Schönberg, die immer wieder da ist, wenn es irgendwo klemmt. Mal sind es Spenden für Radoutfits, dann wieder Fahrzeuge, die die Akteure samt Equipment zu den Radrennen bringen und auch viele andere Einzeldinge wie zum Beispiel gefüllte Turnbeutel, mit denen die kleinen Radrenner vor wenigen Tagen überrascht wurden. Da hatten sie und die Verantwortlichen des RST bei ihrer Trainingstour einen Zwischenstopp in Schönberg eingelegt. Bei den Geschäftsführern Andreas und Marco Lau der Bosch Service Lau GmbH & Co. KG wollten sie einmal Danke sagen für die seit mehreren Jahren bestehende tatkräftige Unterstützung. Sie wissen diese Partnerschaft sehr zu schätzen.

Dirk Hoffmann