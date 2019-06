Dassow

Mit zwei Siegen konnten die Radsportler des SV Dassow jetzt bei den Bundesoffenen Rundstreckenrennen am 1. Juni in Bad Oldesloe und am 2. Juni in Hamburg-Rellingen am 2. Juni auftrumpfen. In Bad Oldesloe gewann der U 15-Fahrer Niklas Czuprynska, in Hamburg-Stellingen war Finn Petterson in der U 13 erfolgreich.

Als Niklas Czuprynska in Bad Oldesloe als Erster die Ziellinie vor Max Oertzen vom Harburger RG überquerte, war bei ihm die Freude groß. Denn Oertzen hatte bei den Rennen zuvor meist das bessere Ende für sich gehabt. Nun bezwang der Dassower Radrenner seinen Dauerrivalen, der im letzten Jahr immerhin Vierter bei den Deutschen Cross-Meisterschaften geworden war. Einen Tag später wurde Niklas in Hamburg-Rellingen Vierter. Dort gewann in der U 13 sein Teamkollege Finn Petterson, der in Bad Oldesloe den 4. Platz belegt hatte.

Ihre nach wie vor gute Form unterstrich auch Carlotta Zemke in der U 11. Die aktuelle Landes- und Nordmeisterin auf der Straße fuhr bei beiden Rundstreckenrennen in dem gemeinsam gewerteten Feld von männlichen und weiblichen Startern auf den 2. Platz. Beide Male schneller war nur Anton Paul von der RSG Hannover.

Weitere Top-Ten-Ergebnisse schafften U 17-Fahrer Marvin Wussow als Achter in Bad Oldesloe und Neunter in Hamburg-Rellingen, wo U 13-Fahrer Lukas Stallbaum als Siebter und U 15-Fahrer Tim Stallbaum als Zehnter ins Ziel kamen.

Dirk Hoffmann