Wismar

Ariane Stapusch aus Wismar sowie der Rostocker Hannes Fröck siegten beim diesjährigen Strandlauf in Seebad Wendorf im Rahmen des Lauf-Cups auf der 12,1 Kilometer langen Strecke. Die beiden Läufer, die auch schon vor dem Startsignal als Favoriten gehandelt wurden, gehörten somit zu den insgesamt 112 Teilnehmern des Laufevents. Vier Strecken standen zur Auswahl: 0,75 km (Kinderlauf), 4 km, 12,1 km und 7,7 km Nordic Walking. „Wie immer führen weite Strecken – schon um auch dem Namen gerecht zu werden – direkt an der Küste entlang, aber nicht direkt am Strand selbst“, erklärte Cheforganisator Stefan Schröder. Zwar seien alle Schäden der Unwetter im Frühjahr beseitigt, aber einige Passagen seien noch immer mit großen Steinen übersät, so dass man von vornherein jede Unfallmöglichkeit ausschließen wollte.

Kaum gestartet, so lief bereits nach 3:06 Minuten die PSV-Leichtathletin Hanni Schwandt beim 750-Meter-Lauf über die Ziellinie. „Man kann nur staunen, aber selbst die Kleinen werden immer schneller“, zeigte sich Stefan Schröder erfreut. Dabei stand der diesjährige Lauf-Cup, in dessen Rahmen neben dem Oster- und dem noch ausstehenden Weihnachtslauf, auch dieser Strandlauf stattfand, anfangs unter keinem guten Stern. Die zurück gegangenen Teilnehmerzahlen, die auch einer Vielzahl von anderen regionalen und überregionalen Läufen geschuldet sind, waren Grund zur Sorge. „Aber wir haben uns entschlossen, mit diesem traditionelle Format weiter zu machen“, sagte Schröder. „Im kommenden Jahr wollen wir unser Angebot dahingehend erweitern, in Neukloster am See einen Triathlon zu veranstalten“, blickte der Cheforganisator schon voraus. Die Absprachen mit der Stadt Neukloster seien erfolgreich abgeschlossen und die Planung dafür bereits weit fortgeschritten. Nachdem mit Gebrham Gebrehiwet (15:29 Minuten) und Joelina Raith (17:15) die Sieger des 4-Kilometer-Laufes fest standen, erwarteten die Zuschauer und Teilnehmer mit großer Spannung den Zieleinlauf des 12,1 Kilometer-Laufes. Unangefochten und mit einem Vorsprung von 90 Sekunden vor Christian Köbke aus Wismar überquerte dann der Rostocker Hannes Fröck nach 45:46 Minuten die Ziellinie. „Die Strecke war sehr gut zu laufen, auch wenn ich mitunter mit einigen Mücken mehr zu kämpfen hatte“, scherzte der Sieger augenzwinkernd. Für Ariane Stapusch, die bei den weiblichen Teilnehmern ganz klar siegte, war es ein Triumph der besonderen Art. „Der Sieg ist zugleich ein Geschenk an mich selbst“, so die Wismarer PSV-Leichtathletin, die am vergangenen Freitag ihren 47. Geburtstag beging.

Ergebnisse:

Kinderlauf-750 Meter

Jungen: 1. Taavi Malchow ( Wismar), 3:16 Minuten; 2. Erik Ostertag ( Laage), 3:17; 3. Alexander Maximus Schmudlach ( Wismar), 4:02.

Mädchen:

1. Hanni Schwandt ( Wismar), 3:06 Minuten; 2. Klara Stapusch ( Wismar), 3:08; 3. Jordis Malchow ( Wismar), 3:17.

4-Kilometer-Lauf

Männer:

1. Gebrham Gebrehiwet ( Wismar), 15:29 Minuten, 2. Marcel Raith ( Laage), 15:47; 3. Mobarak Shafei ( Wismar), 16:19.

Frauen:

1. Joelina Raith ( Laage), 17:15 Minuten; 2. Lea Röhrs ( Wismar), 19:40, 3. Anne Malchow ( Wismar), 20:17.

7,7 Kilometer-Nordic Walking

Männer:

1. Dieter Bornheimer ( Berlin), 54:07 Minuten; 2. Fred Lamprecht ( Wismar), 1:03:31 Stunde; 3. Thomas Metzner ( Wismar), 1:03:07.

Frauen

1. Sabine Elke Paegelow ( Berlin), 54:08 Minuten; 2. Marina Lamprecht ( Wismar), 59:32 Minuten; 3. Alexandra Thiemann (Diakonie NWM), 1:02:28 Stunde.

12,1-Kilometer-Lauf

Männer: 1. Hannes Fröck ( Rostock), 45:46 Minuten; 2. Christian Köbke ( Wismar), 47:16; 3. Kartsen Pohl ( Gadebusch), 48:00.

Fauen:

1. Ariane Stapusch ( Wismar), 54:03 Minuten; 2. Maren Dellin ( Wismar), 57:17; 3. Anja Engel ( Wismar), 58:35.

Daniel Koch