Wismar

Die Handball-Mädchen der TSG Wismar der weiblichen Jugend D (Altersklasse 12/13) haben bei der 21. Auflage um den Junior-Cup für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Die Schützlinge von Trainer Christian Lander und Co-Trainerin Christel Wegner schafften nicht nur die Finalrunde, sondern belegten am Ende des zweitägigen Turniers in Wismar den 4. Platz. Im vergangenen Jahr landete das Team noch auf dem zwölften und damit letzten Platz. Mit Ida Hasselfeld stellte das Wismarer Team auch noch die beste Torhüterin.

Turniersieger wurden die Mädels vom Berliner TSC. Damit verteidigten die Hauptstädterinnen den Pokal, den sie im Vorjahr auch schon gewonnen hatten. Da alle Landes- und Vizemeister der neuen Bundesländer vertreten waren, können sich die Berlinerinnen auch mit dem inoffiziellen Titel „Ostdeutscher Meister“ schmücken.

„Ich bin sehr mit den gezeigten Leistungen meines Teams zufrieden. Wir hatten uns vorgenommen, die Finalrunde zu erreichen. Das haben wir als Gruppenzweiter in der Vorrunde auch geschafft“, freut sich Lander. Bei der Siegerehrung in der Sporthalle an der Bürgermeister-Hauptstraße kannte der Jubel der Mannschaft und des TSG-Anhangs dann auch keine Grenzen. Denn im letzten Spiel besiegten die TSG-Mädchen die favorisierten Handballerinnen vom Frankfurter HC knapp mit 13:12. Mette Fischer hatte beim Stand von 12:12 mit der Schlusssekunde vom Neunmeterpunkt den Freiwurf direkt verwandelt und den Sieg aus dem Feuer gerissen. Somit tauschten die Wismarerinnen mit den Frankfurterinnen am Ende die Plätze. Das TSG-Team sicherte sich den 4. Platz in der Finalrunde. Allerdings erwischten die TSG-Mädels einen schlechten Turnierstart. So verloren sie zum Auftakt gegen den HSV Frankfurt/Oder mit 7:9. „Im ersten Spiel tun wir uns immer schwer. Dass wir mit 5:1 führten, zeigte, dass wir eigentlich einen tollen Start hingelegt haben, doch am Ende verlieren wir mit 7:9. Wir haben da zu viele Fehler gemacht“, so Trainer Christian Lander. Und weiter: „Das anstrengendste Spiel war aber gegen den HSV Magdeburg. Schwierig waren alle Partien, denn wir haben ausschließlich gegen Landes- und Vizemeister gespielt. Von den fünf Spielen in der Vorrunde haben wir vier gewonnen. Keine Begegnung nahmen wir auf die leichte Schulter.“

Etwas enttäuscht war der TSG-Trainer vom Spiel seines Teams gegen den Rostocker HC. „Ich weiß nicht, warum wir da so eingebrochen sind und mit 9:19 klar verloren haben. Das war ein Leistungseinbruch von einhundert Prozent. Bis zur Halbzeit waren wir auf Augenhöhe“, stellte Lander fest.

Obwohl die TSG Wismar bei der Landesmeisterschaft nur den vierten Platz belegte, durften die Mädchen als Gastgeber trotzdem an diesem hochkarätigen Turnier des Handballnachwuchses teilnehmen. In bewährter Zusammenarbeit mit dem Mecklenburger SV wurden den gut 200 Spielerinnen, Trainern und Betreuern aus den fünf Bundesländern beste Bedingungen geschaffen. Übernachtet haben die Gäste in Ulis Kinderland in Gallentin und in der Jugendherberge in Wismar. Ausgetragen wurden die Spiele in der Sporthalle in Wismar und in der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg. Peter Rauch, Präsident des Handballverbandes Mecklenburg-Vorpommern sparte dann auch nicht mit lobenden Worten. „Mein Dank und meine Anerkennung gelten den Organisatoren des Turniers in Wismar und Dorf Mecklenburg“, sagte Rauch. Er zeichnete mit Maryna Bratenkova ( TSG Wismar) und Grit Powierski (VfL Blau-Weiß Neukloster) zwei Frauen aus, die in der Region zu den Handball-Urgesteinen zählen. Beide erhielten die Ehrennadel des Handballverbandes MV in Silber.

Die Idee für dieses größte ostdeutsche Handballturnier des Nachwuchses hatte vor 21 Jahren Udo Höller- er war damals Trainer der TSG-Frauen, die in der 1. Bundesliga spielten.

Peter Preuß