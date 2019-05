Wismar

Die Turnerinnen der TSG Wismar bestritten ihr eigenes Turnier erfolgreich und konnten sich am Ende des Wettkampftages über drei erste, drei zweite sowie fünf dritte Plätze in den einzelnen Altersklassen freuen. Zum 25. Mal fand das Turnier in Wismar um den Ostseepokal statt. Wie in den Vorjahren hatten die Organisatoren auch in diesem Jahr wieder Turnerinnen in den Altersklassen der Sechs- bis 16-jährigen aus dem eigenen Verein, aber auch vom Doberaner SV, dem PSV Rostock sowie dem PSV Ribnitz-Damgarten zu diesem Jubiläumsturnier eingeladen.

„Gerade für die jüngsten Sportlerinnen ist so ein Wettkampf natürlich schon eine große Herausforderung. Viele nehmen das erste Mal daran teil und haben jetzt die Möglichkeit, das Trainierte abzurufen und ihren Leistungsstand zu zeigen“, so TSG-Trainerin Ute Junge hoffnungsvoll. Sie sollte am Ende des Wettkampftages in der Sporthalle an der Bürgermeister-Haupt-Straße auch nicht enttäuscht werden. Zuvor galt es aber für die 46 Teilnehmerinnen, sich am Schwebebalken, am Reck oder am Stufenbarren, am Sprungtisch, dem Kasten oder dem Bock sowie beim Bodenturnen, gegenüber der sportlichen Konkurrenz zu beweisen. Oftmals war es die Anspannung und die Aufregung, die Schuld an kleinen „Patzern“ trug, aber jeder Ausrutscher, jeder falsche Griff und jede zu bemängelnde Haltung bedeutete natürlich Punkteabzug. Und nicht jede der vier Wettkampfstationen war ein Favorit bei den Mädchen. „Heute lief das Bodenturnen bei mir nicht ganz so gut“, gab Svea Wulf (12), die seit nunmehr seit sechs Jahren bei der TSG trainiert, unumwunden zu und fügte hinzu: „Aber der Wettkampf ist herausfordernd und macht Spaß“.

Diese große sportliche Herausforderung bestätigte auch die achtjährige Carolina Zwingenberger aus Doberan, die das erste Mal bei diesem Wettkampf dabei war und in ihrer Altersklasse den 6. Platz belegte.

Nicht nur den guten bis sehr guten Leistungsstand aller Teilnehmerinnen lobten Ute Junge und alle Beteiligten am Ende des Wettkampftages ausdrücklich, sondern sie zeigten sich auch über das faire und freundschaftliche Verhältnis und Miteinander aller Wettkampfteilnehmer hocherfreut. Ergebnisse: Platzierung der TSG-Turnerinnen: Altersklasse (AK) 6 Jahre: 1. Mila Jandt, 2. Lisa Büttner, 3. Emma Jahn, AK 7: 2. Emma Salewski, 3. Elli Voß, AK 8: 1. Lilly Schönke, 2. Clara Laubinger, AK 9: 3. Melle von Thienen, 4. Noey Rein, AK 15: 1. Phuong Tao Le Hoang, 3. Lene Bieschke und Annika Laubinger.

Daniel Koch