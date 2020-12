Nossendorf

Leicht gemacht hat er es nie. Sich nicht, anderen nicht. Hans-Jürgen Syberberg hat sich stets als der Stachel im Fleisch verstanden – im Fleisch der Bequemlichkeit, des Vergessens. Seine Filme sind dokumentarische Biografien urdeutscher Phänomene – Ludwig II., Richard Wagner, Karl May, Adolf Hitler, Romy Schneider, Brecht. Seine Filme besetzen inhaltliche Leerstellen der Geschichte. Seine Installationen wie auf der Documenta in Kassel oder in Paris sind sperrig, monumental, großartig. Das versteht man weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick.

Francis Ford Coppola setzte ihm in den USA ein Denkmal

Das bedarf einer Auseinandersetzung mit seinem Werk, die Jahre, Jahrzehnte dauern darf. Syberberg kann wohl als meist missverstandener Filmemacher des deutschen Films angesehen werden. Wobei der in seiner Heimat eher intellektuellen Kreisen vorbehaltene Künstler den Umweg übers Ausland hat nehmen müssen. In Frankreich und den USA ist Syberberg vielleicht kein Star, aber bekannt. US-Filmlegende Francis Ford Coppola setzte ihm 1979 ein Denkmal des Verständnisses, das Syberbergs Grundthese vom „ Hitler in uns“ aus der deutschen Seele herausglobalisiert, als er dessen Mammutwerk „ Hitler – ein Film aus Deutschland“ in den USA unter dem Titel „Our Hitler – A Film from Germany“ laufen lässt.

Wer ist Hans-Jürgen Syberberg? Der Regisseur Hans-Jürgen Syberberg wurde am 8. Dezember 1935 im vorpommerschen Nossendorf bei Demmin geboren, wo er auch aufwuchs. Nach Kriegsende lebte Syberberg in Rostock und Berlin und siedelte 1953 nach München über, wo er Kunstgeschichte und Literatur studierte und über „Das Absurde bei Dürrenmatt“ promovierte. In den 50er-Jahren entstanden erste Filme. Bereits mit seinem zweiten größeren Film „ Romy, Porträt eines Gesichts“ sorgte er für Aufsehen. In seiner Karriere drehte Syberberg mehr als 20 zum Teil mehrteilige Filme, darunter sein fast siebenstündiges Monument „ Hitler – ein Film aus Deutschland“ (1977) und seine Auseinandersetzung mit dem Hause Wagner 1975 „ Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried 1914–1975“, das aus einem fünfstündigen Interview besteht. Syberberg verfilmte literarische Stoffe von Brecht, Kleist, Wagner, Joyce oder Tolstoi. Er gewann mit dem Schauspieler Walter Sedlmayer 1973 den Grimme-Preis für „Th. Hierneis oder: wie man ehem. Hofkoch wird“, den Deutschen Filmpreis für „San Domingo“ (1979) und 1968 und 1982 den Deutschen Kritikerpreis. Außerdem wurde er für seine Nossendorf-Installation im Centre Pompidou in Paris 2011 mit dem Ordre des Arts et Lettres in Frankreich geehrt und erhielt für den Wiederaufbau seiner Elternhauses in Nossendorf den Friedrich-List-Denkmalpreis. Von Hans-Jürgen Syberberg stammen neben dem Film-Oeuvre zwölf zu Schriften zu seinen Filmen und zeitgenössischen Themen.

Dass dieser sperrige Filmemacher weder ins Bild des Nachwiederaufbau-Wirtschaftswunderdeutschlands noch in die ideologische Einspurigkeit der APO-Bewegung passte, gehört ins Bild. Aber einfach so schnell mal verstanden werden, wollte er auch nie. Syberberg hat in seinem Werk jede Menge Grundthesen. Zwei davon stechen heraus. Eben die Grundannahme vom Hitler, dem Bösen, in uns. Und: Das Lokale im Weltgeschehen. Es bedingt sich. Und was im fernen Damaskus oder Washington geschieht, kommt irgendwie, irgendwo, irgendwann im vorpommerschen Nossendorf an. Diesem Ouevre hat er ein kulturelles Denkmal gesetzt. In seinem Heimatdorf Nossendorf bei Demmin.

Erster großer Film über Romy Schneider

Dort wurde Hans-Jürgen Syberberg 1935 geboren. 1953 verließ er die DDR und studierte in München. Von dort aus startete er seine Filmkarriere mit Filmen wie dem Romy-Porträt (1965) oder „Scarabea – Wieviel Erde braucht der Mensch?“ (1969), der Umsetzung einer Tolstoi-Novelle. Es folgten sein Hitler-Film, mit fast sieben Stunden ebenso ein Monument wie „ Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried 1914–1975“, ein fünfstündiges Opus, das die Freundschaft des Wagner-Clans mit Hitler offenlegte. Seitdem leben Syberbergs Lieblingsfeinde in Bayreuth.

Der Regisseur Hans-Jürgen Syberberg steht in der Scheune seines Gutshauses in Nossendorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) vor den Kulissen des Cafés Zilm, das er am Marktplatz in Demmin virtuell wieder aufleben ließ. Quelle: Stefan Sauer

Er widmete sich auch abseitigen Figuren der Zeitgeschichte wie Ludwigs Hofkoch Theodor Hierneis (1972) oder dem Münchener Sexfilmproduzenten Alois Brummer „Sex Business – Made in Pasing“ (1970). Dieser Künstler hat sein Ohr an den Puls der Geschichte gelegt, gezeigt, dokumentiert. Seit 2003 ist er zurück in seiner pommerschen Heimat. Er hat sein Elternhaus gegen Wider- und Umstände zurückgekauft, saniert und dort sein virtuelle Nossendorf-Projekt etabliert.

Nossendorfer schauten nach Paris , Pariser nach Nossendorf

Als er 2001 begann, sich der verlorenen Heimat zuzuwenden, hat ihn kaum jemand verstanden, weil er seiner Zeit wieder voraus war. Syberberg wollte sich mit der Gegenwart im Dorf seiner Kindheit beschäftigen und bediente sich zu einer Zeit, als die Digitalisierung noch im Wochenbett lag, des Internets. Sein virtuelles Nossendorf-Tagebuch ist in seiner Schnipselästhetik der Gegensatz zu seinen Filmen, inhaltlich fügt es die Pole seines Werks – die deutsche Romantik und die deutsche Rationalität – zusammen.

2003 begann der Filmemacher sein Projekt in der noch zugemauerten Ruine seines Elternhauses. Erstmal fiel er von einer Leiter und brach sich den Arm. „Ich musste ja meine Kamera schützen“, sagt er. Der Unfall hinderte ihn nicht an der Umsetzung des Projekts. Das Centre Pompidou in Paris wollte ihm zu der Zeit eine Retrospektive widmen. „Daran hatte ich kein Interesse, da ich gerade begonnen hatte, mich mit Nossendorf zu beschäftigen.“

Und so filmte er aus einem geöffneten Fenster des zugemauerten Hauses die Nossendorfer Wirklichkeit und übertrug das in Echtzeit auf Bildschirme ins Centre Pompidou, während dort Kameras die Pariser Realität abfilmten und nach Nossendorf übertrugen. So bekamen die Nossendorfer einen Schlüssellochblick nach Paris und die Franzosen einen Eindruck von seiner Gegenwart in Ostdeutschland. „Das war natürlich grotesk, weil hier überhaupt nix gewesen ist. Die Franzosen kannten mich ja von völlig anderen Themen.“

Szene aus dem Film „Über Leben In Demmin“ von Martin Farkas, in dem Hans-Jürgen Syberberg zu Wort kommt. Quelle: Martin Farkas

Das Nossendorf-Tagebuch läuft seitdem täglich. Eine in ihrer Zeitschleife wiederum monumentale Arbeit. Syberberg beschäftigt sich mit dem Ort und seiner Entwicklung gleichsam wie mit dem Weltgeschehen, das er aus völlig kontroversen Quellen speist. „Ich schaue mir jeden Tag Nachrichtenportale an – deutsche oder russische, ORF, israelisches Haaeretz, Spiegel, Regionalzeitungen.“

Die Auswertungen setzt er in einer Art Digital-Collage wieder zusammen, kommentiert, hinterfragt, spiegelt. Seine Motivation: „Es kommt doch alles hier an.“ Wenn ihn syrische Augenärzte in München behandeln, er mit ihnen diskutiert oder er wie 2015 vorschlägt, in seinem Gutshaus Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen, wofür er, wie er sagt eine Verwarnung der rechten Szene erhalten habe. „Aber hier war doch Platz!“ Die Flüchtlinge kamen nie nach Nossendorf.

„Ich habe Demmin als Kind brennen sehen am Horizont.“

Außerdem hat sich der Filmemacher vor Ort eingebracht. Er pflanzte Bäume, hat sein Gutshaus saniert und dafür einen Denkmalpreis erhalten. Er setzte sich für den Wiederaufbau der Dorfkirche ein. 2017 ließ er das 1945 abgebrannte Café Zilm am Demminer Marktplatz als Fassade illuminiert wieder aufleben. Helga Elisabeth Syberberg verkaufte Kuchen, die sie selbst buken oder sich von Tochter Amelie (52) aus München schicken ließen.

Syberberg hat lange, bevor die rechte Szene Trauermärsche durch Demmin organisierte, dafür plädiert, sich der Wunde des Kriegsendes in Demmin mit einem Mozart-Reqiuem in der Kirche zu widmen: „Ich habe Demmin als Kind brennen sehen am Horizont. Diese Wunde wurde nicht besetzt. Also haben es die Rechten getan. Jetzt hat man in der bürgerlichen Mitte erkannt, dass man sich damit beschäftigen muss und legt auch Kränze nieder.“

Der Filmemacher Martin Farkas hat für seinen Film „Über Leben in Demmin“ bei ihm gewohnt. Syberberg sagt: „Es geht um die lokalen Leerstellen. Wie entstehen Wunden? Wenn es einen Defekt gibt, muss man den Ernst nehmen, ihn freundlich annehmen, aber auch schlau sein – listig sein, hat Brecht gesagt.“

Sein Traum ist es, noch erleben zu dürfen, wie der Demminer Marktplatz wieder aufgebaut wird. Jetzt plant er für 2021, fünf Jahre nach dem Farkas-Film, einen weiteren über Demmin. Am 8. Dezember 2020 wird Hans-Jürgen Syberberg 85 Jahre alt.

