Sternberg

Ein Pärchen hat in einer Gaststätte am Dienstagabend versucht, ein Kellnerportmonee zu stehlen. Der aufmerksame Wirt informierte die Polizei, die den Mann und die Frau vorläufig festnahm.

Nach Angaben der Polizei waren der 31-Jährige und die 27-Jährige Gäste des Lokals in Sternberg. Nachdem sie bezahlt hatten, beobachteten sie, wie der Kellner sein Portmonee in einer Schublade am Tresen verstaute. In einem günstigen Moment klauten sie es. Der Gastwirt bemerkte die Tat und stellte das Paar zur Rede. Er entdeckte in der Handtasche der Frau das gestohlene Portmonee und nahm es an sich.

Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Diebstahls auf. Bei weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass gegen das Pärchen, das aus Rumänien stammt, bereits eine Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft vorliegt. Die Polizisten nahmen die Täter daher vorläufig fest und brachten sie in Gewahrsam.

Von ots /OZ