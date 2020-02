Sturm „Sabine“ hat ein Haus in Penkow abgedeckt – Bewohner evakuiert

Penkow/Malchow

In den frühen Morgenstunden hat die Kaltfront des Orkantiefs "Sabine" den Nordosten Deutschlands überquert und dabei enorme Schäden hinterlassen. Besonders schwer traf es in der Nacht vier Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Penkow bei Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Das Dach des Haues wurde durch eine Böe komplett abgedeckt. Nachfolgend drang Regen durch das völlig zerstörte Dach in die Wohnungen ein.

Vier Bewohner mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Das Dorfhotel Fleesensee stellte eine Notunterkunft zur Verfügung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr versuchte noch in der Nacht das Gebäude zu sichern und sperrte den Bereich weiträumig ab. Die Bundesstraße ist aber frei und kann wie gewohnt genutzt werden.

Zur Galerie Sturm „Sabine“ hat in der Nacht zu Montag Schäden in ganz MV angerichtet. In Penkow wurde durch eine Sturmböe ein komplettes Haus abgedeckt. Die Bewohner mussten evakuiert werden.

Bei Leizen stürzte in der Nacht ein Baum auf die Bundesstraße 198 und blockierte beide Fahrspuren. Die Feuerwehr aus Bütow kam zum Einsatz und sägte den Baum auf. Auch am Montag muss den ganzen Tag über im gesamten Land mit schweren Sturmböen gerechnet werden.

Die Feuerwehren waren nahezu im Dauereinsatz, teilte ein Sprecher der Feuerwehren mit. Auch zur Stunde blockieren abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume viele Straßen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Autofahrer werden gebeten, ihr Fahrzeug nach Möglichkeit stehen zulassen.

Von Susan Ebel