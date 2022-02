Stuer

Der weitläufige Bärenwald Stuer am Plauer See (Mecklenburgische Seenplatte) muss wegen Sturmschäden eine Woche lang geschlossen bleiben. Wie eine Sprecherin am Montag mitteilte, sind während der letzten Stürme etwa 20 Bäume umgeworfen und einige Zäune beschädigt worden. Die Beseitigung der Bäume, abgebrochener starker Äste und die Zaun-Reparaturen dauerten etwa eine Woche. Die Bären hätten die Wetterunbilden aber ohne Probleme überstanden.

Die meisten der 14 Braunbären seien ohnehin im Winterschlaf und auch durch die Stürme nicht geweckt worden. Das bringe aber das Problem mit sich, dass Gehege, in denen Bären in den Höhlen schlafen, aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden dürfen. Dort sollen Bäume auch liegen bleiben. Einige Bären seien aber in baumarme Gehege gebracht worden, so dass man in deren Gehegen beräumen könne.

Der Bärenwald, in dem Braunbären aus nicht artgerechten Haltungen leben, war 2006 von der Tierschutzstiftung Vier Pfoten eröffnet worden. Das Areal hat 18 Hektar Wald, Freiflächen mit natürlichen Bachläufen und künstlichen Badebassins. Die Tiere sollen dort ihre natürlichen Instinkte wieder ausleben können. Pro Jahr kamen zuletzt mehr als 100 000 Besucher.

