Ein 60-Jähriger war am 23. September mit drei Bekannten auf einem Segeltörn auf der Müritz in Höhe Röbel unterwegs. Bei Sturm der Windstärke 8 ging er über Bord, erst am 2. Oktober wurde seine Leiche gefunden. Die Staatsanwaltschaft muss nun entscheiden, ob eine Obduktion angeordnet wird.