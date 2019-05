Lärz

Ein Traktor ist am Dienstag auf einem Feld in der Nähe von Lärz ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich nach Angaben der Polizei noch rechtzeitig retten und wurde nicht verletzt.

Das Feuer brach demnach gegen 12 Uhr aus, als der Landwirt gerade ein Roggenfeld mähte. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt Ursache gewesen sein.

Das 240 PS starke Fahrzeug brannte samt Mähwerk fast vollständig aus. Die Feuerwehr schätzt den Brandschaden auf mehr als 200 000 Euro.

OZ