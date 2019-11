Am 26. November treffen sich Landwirte aus ganz Deutschland in Berlin zu einer Kundgebung. Aufgrund der Sternfahrt dorthin wird es an dem Tag ab 5 Uhr morgens auf der Bundesstraße 96 ab Neustrelitz zu Behinderungen kommen. Die Polizei rechnet mit mindestens 400 Teilnehmern aus MV.