Tresor mit Geld und Medikamenten aus Apotheke in Malchow gestohlen

Malchow

In eine Apotheke und ein Friseurladen im Clara-Zetkin-Ring in Malchow ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in der Nacht zu Freitag eingebrochen worden. Laut der Polizei verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude, in dem die Läden sich befanden.

In der Apotheke durchsuchten die Einbrecher ein Büro und entwendeten einen Tresor, in dem sich ein dreistelliger Bargeldbetrag und Betäubungsmittel befanden. Der entstandene Schaden wird auf circa 6800 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

In dem Friseurladen haben die Täter nichts gestohlen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat hat, soll sich bei der Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931- 848 melden.

Von OZ