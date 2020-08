Trotz Corona: Tourismuszentrum Waren investiert Millionen in die Infrastruktur

Waren

Ungeachtet der finanziellen Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie investiert das Tourismuszentrum Waren an der Müritz rund 32 Millionen Euro. Wie Bürgermeister Norbert Möller ( SPD) am Freitag sagte, fließt das Geld mit kräftiger Finanzhilfe vom Land - rund 18 Millionen Euro - in vier Infrastrukturprojekte.

So wird der zweite und letzte Teil des Stadthafens, in dem vor allem größere Fahrgastschiffe liegen und verkehren, ab 2021 für mehr als acht Millionen Euro ausgebaut. Damit würde das einzige Heilbad an der Mecklenburgischen Seenplatte künftig über den größten Hafen an der Müritz verfügen. Die Stadt mit rund 21 000 Einwohnern gilt als touristisches Zentrum an der Müritz.

Neue Grundschule wird gebaut

Zudem wird ein altes Bahnbetriebsgelände saniert und als Gewerbegebiet mit neuen Verkehrsanbindungen für Lastwagen in den Nordteil der Stadt hergerichtet. Am Bahnhof soll ein barrierefreier Fußgängertunnel unter der Bahnlinie Berlin-Rostock entstehen. Für rund 13 Millionen Euro wird eine neue Grundschule gebaut. „Wir brauchen aber auch mehr bezahlbaren Wohnraum für Einheimische und mehr Parkplatzkapazität“, sagte Möller. So sind drei Baugebiete für rund 600 Häuser und Wohnungen geplant oder im Bau.

In der Hochsaison sind die Altstadt und der Hafen besonders belebt. Deshalb soll im Westteil an der Bundesstraße 192 eine größere Parkmöglichkeit entstehen, von der aus moderne Nahverkehrsmittel Besucher in das etwa drei Kilometer entfernte Zentrum bringen.

