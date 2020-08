Conow/Feldberg

Zwei Wohnungseinbrüche am Dienstag im Bereich der Feldberger Seenlandschaft beschäftigen die Polizei. In Conow war gegen 12.45 Uhr ein Unbekannter durch eine nicht verschlossene Hintertür in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Dort traf er auf eine Bewohnerin. Die 86-Jährige begann laut zu schreien, der Täter sprang aus einem Fenster ins Freie und flüchtete mit zwei weiteren Personen in Richtung Hauptstraße gelaufen. Dort stiegen die Drei in einen hellblauen Audi (wahrscheinlich A 3) mit FR-Kennzeichen und fuhren Richtung Brandenburg davon.

Tatverdächtiger flüchtet im hellblauen Audi

Die tatverdächtige Person im Haus wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank, südländisches Aussehen. Alle drei Personen trugen einen Mund-Nasen-Schutz. Gesprochen hat von ihnen niemand. Entwendet wurde in diesem Fall nichts.

Auch in Feldberg blieben Einbrecher ohne Beute. Zwischen 11 und 15.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten alle Räume. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz., die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe von einem Zusammenhang zwischen beiden Sachverhalten aus. Es werden Zeugen gesucht. Wer am 25. August im Bereich der Feldberger Seenlandschaft einen hellblauen Audi mit FR-Kennzeichen oder sogar die drei auffällige Personen mit Mund-Nasen-Schutz im bzw. am beschriebenen Auto gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz telefonisch unter 0 39 81 / 25 82 24 oder im Internet.

Von OZ