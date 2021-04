Unbekannte brechen in Haus nahe Malchin ein und stehlen Traktor

Malchin

Bislang unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in Ritzerow nahe Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen und haben aus einer Scheune einen Traktor entwendet. Darüber informierte die Polizei am Donnerstag.

Die Täter verschafften sich demnach gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus. Aus diesem entwendeten sie einen Fernseher, ein Batterieladegerät sowie die Schlüssel für den in der Scheune befindlichen Traktor und Tank. Anschließend begaben sich die Täter in die Scheune, entwendeten eine bisher unbekannte Menge an Diesel aus dem Tank sowie den Traktor.

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass der Traktor am Mittwoch gegen 3.30 Uhr durch eine bislang unbekannte männliche Person in der Dorfstraße von Bredenfelde auf Höhe der dortigen Bushaltestelle am Straßenrand abgestellt wurde. Im Anschluss ist der Tatverdächtige in ein Fahrzeug gestiegen und davongefahren. Zu der Person und dem Fahrzeug gibt es bisher keine weiteren Angaben.

Der Traktor konnte dem Eigentümer zurückgegeben werden. Die entwendeten Gegenstände aus dem Haus sowie der entwendete Dieselkraftstoff bleiben verschwunden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei noch keine genauen Angaben machen.

Polizei sucht nach Zeugen

Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Zeugen, die in der Nacht vom 6. zum 7. April 2021 im Bereich Ritzerow und Bredenfelde auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch in Ritzerow oder dem Diebstahl des Traktors geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03 994 / 231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ