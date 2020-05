Unbekannte Täter haben am Sonntag circa 200 Liter Altöl in das Gewässer in Groß Miltzow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hineingekippt. Der Eigentümer bemerkte die Verunreinigung und benachrichtigte die Polizei. Die Feuerwehr kam zur Beseitigung zum Einsatz.