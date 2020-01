Unbekannte sprengen Briefkasten vor Malchower Polizei in die Luft

Malchow

Unbekannte haben in der Silvesternacht einen Briefkasten an der Polizeistation in Malchow in die Luft gesprengt. Wie die Beamten mitteilten, wurde wohl ein Böller hineingeworfen. Durch die Detonation wurde die vordere Klappe aus der Halterung gerissen und die Rückwand verbogen. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Briefsendungen befanden sich nicht in dem Kasten.

Lesen Sie auch:

Von OZ