Neustrelitz

In der Nacht zum Sonnabend wurden von einem Verkaufsstand in Neustrelitz 65 Weihnachtsbäume gestohlen. Der Tatort: Der eingezäunte Außenbereich eines OBI-Baumarktes am Kühlhausberg, der sich auf dem zugehörigen Parkplatz befindet.

Wie die Polizei mitteilte, haben sich die bislang unbekannten Täter sind die Täter über die Umzäunung geklettert, um die 65 Tannen aus dem Innenbereich des Verkaufsstandes entwenden zu können.

Polizei bittet um Hinweise

Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Auf Grund der großen Menge des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug als Transportmittel benutzt haben.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Zeugen, die auffällige Fahrzeug- oder Personenbewegungen in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Tel.-Nr.: 03981-258 224, die Internetwache der Landespolizei M-V oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von RND/ps