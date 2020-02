Unbekannte stehlen Technik aus Motorbooten bei Rechlin

Rechlin

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag 10 Uhr bis Montag 9 Uhr in Rechlin ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) Bootstechnik und einen Fernseher aus zwei Motorbooten gestohlen. Der Polizei zufolge waren diese auf einem Firmengelände in der dortigen Boeker Landstraße abgestellt.

Die Einbrecher haben widerrechtlich das Gelände betreten und aus einem Boot Technik im Wert von 3850 Euro und aus dem anderen einen Fernseher mit dazugehöriger Satellitenantenne entwendet. Der Schaden von Letzterem beträgt um die 1500 Euro.

Polizei sucht Hinweise

Die Spurensuche und-sicherung war vor Ort im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich bei der Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931- 848 0 melden.

