Malchow

Zwei Werkzeugkisten, Flexmaschinen, Schweißerutensilien, Hochdruckreiniger sowie einen 15-PS-Außenbordmotor haben Diebe am Wochenende auf der A-19-Baustelle an der Petersdorfer Brücke bei Malchow ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) erbeutet. Sechs Baucontainer haben die Unbekannten laut Polizeiinformationen aufgebrochen. Der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Die Beamten vermuten, dass die Einbrüche zwischen Sonnabend, dem 14. September, um 16 Uhr und Montag, dem 16. September, um 6 Uhr stattgefunden haben müssen. Wer in dieser Zeit etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich unter Tel. 03 99 31 / 84 80 melden.

Von OZ