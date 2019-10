Neubrandenburg

Er kam von hinten mit dem Fahrrad und griff beim Vorbeifahren an ihre Handtasche: Eine 54-Jährige konnte am Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gerade noch einen Diebstahl verhindern. Am Dienstagnachmittag klammerte sie sich an ihre Tasche, der Tatverdächtige ließ los und flüchtet in Richtung Innenstadt. Die Geschädigte blieb unverletzt.

Von OZ