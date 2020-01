Kostenlos bis 13:43 Uhr Unfall in Plau am See: Zwei Polizisten und 77-Jähriger im Krankenhaus

Nach einem Unfall auf der B191 in Plau am See mussten am Freitagvormittag zwei Polizisten und ein 77-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden. Der Senior soll die Vorfahrt des Streifenwagens missachtet haben.