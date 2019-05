Weisdin

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 16.15 Uhr in Weisdin, auf Höhe der Fußgängerampel. Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 68 -jähriger Mann mit einem Skoda aus Neubrandenburg kommend in Richtung Neustrelitz. Ein 10-jähriger Junge stand unweit an der dortigen Bedarfsampel an der B96 in Weisdin und habe plötzlich die Fahrbahn überquert.

„Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Fahrer des PKW einen Aufprall mit dem Kind nicht verhindern“, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Junge sei dabei schwer-, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden.

Unmittelbar nach dem Unfall kamen mehrere vorbildliche Ersthelfer auf die Unfallstelle zu und versorgten das verletzte Kind. Die weitere medizinische Behandlung erfolgt im Klinikum Neubrandenburg.

Am PKW entstand geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Im Jahr 2018 starben 86 Menschen bei Verkehrsunfällen im Land – sieben mehr als im Vorjahr. Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Unfällen, die sich seit 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und fahren Sie bitte rücksichtsvoll.

RND/kha