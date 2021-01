Malchin

Bei einem Unfall mit einem Quad ist am Samstag in der Nähe von Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 43-Jährige mit dem Fahrzeug im Schnee auf seinem Grundstück in Axelshof unterwegs. Bei der Fahrt durch den Garten begleitete ihn ein 25-jähriger Bekannter aus dem Ort als Sozius.

Gegen 12 Uhr zusammen raste der 43-Jährige dabei gegen einen Maschendrahtzaun und ein Gebüsch. Der ältere Mann erlitt schwere Verletzungen, der junge leichte. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Fahrer des Quads.

Von OZ