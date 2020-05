Unfall nach Vorfahrtsfehler: Ein Fahrer auf L 24 bei Sietow verletzt

Sietow

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 24 ist am Mittwochmorgen 6.00 Uhr eine Person leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge wollte ein 25-jähriger Fahrer an der Einmündung K 13, Höhe der Ortschaft Groß Kelle nach links auf die L 24 in Richtung Sietow ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) abbiegen, als er ein vorfahrtsberechtigtes Auto übersah.

Durch den Zusammenstoß kam der geschädigte 34-jährige Fahrer mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben, überschlug sich und kam auf den Rädern neben dem Radweg zum Stehen. Der Verursacher kam mit seinem Auto auf der Fahrbahn zum Stehen.

Anzeige

Fahrer kommt ins Krankenhaus – Unfallverursacher unverletzt

Der Geschädigte wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste durch die Kameraden der Feuerwehr Röbel aus seinem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurde der Geschädigte ins Klinikum nach Waren eingeliefert. Der Unfallverursacher blieb nach jetzigem Stand unverletzt.

Weitere OZ+ Artikel

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 8700 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die L 24 für eine Stunde bis 7.00 Uhr vollgesperrt.

Lesen Sie auch:

Von OZ