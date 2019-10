Werder/Plau am See

Seit dem 1. Oktober wurde eine Rentnerin aus Werder bei Lübz vermisst. Die 87-Jährige verließ ihr Haus am Dienstagvormittag und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Suche der Polizei am Dienstagnachmittag und in der Nacht zu Mittwoch blieb erfolglos.

Am Mittwochmorgen wurde die Frau tot aufgefunden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist ein Fremdverschulden auszuschließen. Jedoch dauern die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen noch an.

Von RND