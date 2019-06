Röbel/Müritz

In Röbel an der Müritz hat der Dachstuhl eines Hauses gebrannt. Vermutlich war das Feuer durch einen Blitzeinschlag verursacht worden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Der Besitzer war während des Gewitters am Mittwochabend zwar nicht im Haus, er habe den Einschlag des Blitzes aber gesehen. Auch sonst befand sich niemand im Haus, es gab keine Verletzten. Der Sachschaden wird auf etwa 50 000 Euro beziffert.

RND/dpa