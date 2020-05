Ein offenbar verwirrter Mann ist am Donnerstagmorgen in Priborn an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit einem Schwert herumgelaufen. Er hatte das Sicherheitsglas des Alarmknopfes der Feuerwehrsirene zerstört und den Alarm ausgelöst.

Ein Mann ist am Donnerstagmorgen in Priborn an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) lautstark und aggressiv mit einem Schwert herumgelaufen. (Symbolbild) Quelle: picture alliance / Frank May