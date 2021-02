Neustrelitz

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Mittwoch in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) vier Menschen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wollte eine 42-Jährige mit ihrem Fahrzeug links abbiegen, als sie einen entgegenkommenden Wagen wohl übersehen hatte.

Bei dem Zusammenprall wurden der 76 Jahre alte Fahrer des anderen Autos und seine gleichaltrige Beifahrerin so verletzt, dass sie in ein Krankenhaus kamen. Die 42-Jährige und ein achtjähriges Kind in ihrem Wagen wurden leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Beide Autos wurden abgeschleppt und der Schaden auf etwa 12 000 Euro geschätzt.

Von dpa