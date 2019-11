Plau am See

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der B 198 und B 103 sind am späten Donnerstagnachmittag vier Personen verletzt worden. Der Polizei zufolge stießen zwei Autos bei Plau am See zusammen. Durch den Aufprall überschlug sich eines der beiden Fahrzeuge und landete im Straßengraben.

In dem Wagen befanden ein 75-jähriger Fahrer und eine 72-jährige Beifahrerin. Die Rentner aus Brandenburg wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Insassen des anderen Autos wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls medizinisch versorgt.

Polizei vermutet einen Vorfahrtsfehler als Ursache

Die Polizei schätzt den Schaden auf 37 000 Euro. Durch die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die B 103 an der Unfallstelle halbseitig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten könnte der Unfall durch einen Vorfahrtsfehler ausgelöst worden sein.

Lesen Sie auch:

Von OZ