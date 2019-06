Fürstenberg/Neustrelitz

Ein Waldbrand an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hat am Mittwoch zu Behinderungen auf der Bundesstraße 96 und im Bahnverkehr geführt. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neuruppin sagte, war das Feuer in der Nachmittagshitze in der Nähe eines wilden Parkplatzes nördlich von Fürstenberg/Havel (Oberhavel) ausgebrochen.

Wegen der Flammen auf etwa 1,5 Hektar Wald in Richtung Neustrelitz musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt und der Bahnverkehr Berlin-Rostock und Berlin-Stralsund unterbrochen werden.

Ersatzbusse zur Fusion im EinsatzAm Mittwoch waren besonders viele Bahnreisende unterwegs und betroffen, da viele Besucher des alternativen „Fusion“-Festivals in Lärz – wo 70 000 Gäste erwartet werden – auch mit Sonderzügen bis Neustrelitz anreisen. Wie viele Züge ausfielen, konnte eine Bahnsprecherin am Morgen noch nicht sagen.

Nach Angaben von Augenzeugen wurden Ersatzbusse eingesetzt. Rund 100 Feuerwehrleute konnten den Brand nach knapp vier Stunden bis gegen 20 Uhr löschen. Die Brandursache sei unklar. Nach Angaben der Polizeisprecherin hatte es bei Oranienburg am Mittwoch einen weiteren kleinen Waldbrand an der B 96 gegeben.

Winfried Wagner