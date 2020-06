Waren: 17-Jähriger schlägt Rettungssanitäter mit Faust ins Gesicht

Waren

In der Nacht zu Montag haben Jugendliche in der Strandstraße in Waren Rettungssanitäter angegriffen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Rettungswagen in die Strandstraße gerufen, weil sich dort eine hilflose, stark alkoholisierte Person befinden sollte.

Vor Ort fanden die Sanitäter einen 17-jährigen Jugendlichen und vier weitere Personen. Noch bevor sich die Sanitäter um den Jugendlichen kümmern konnten, gingen zwei Freunde des Beschuldigten auf die Sanitäter los um eine Untersuchung zu verhindern und forderten sie auf wegzufahren.

Als einer der Sanitäter versuchte die Freundin des 17-Jährigen zur Sache zu befragen, wurde der Jugendliche aggressiv und ging zu dem 45-jährigen Sanitäter und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Erst die eintreffenden Polizisten konnten die Situation klären. Ein Atemalkoholtest des Täters ergab einen Wert von 1,48 Promille. Da der Jugendliche weder hilflos noch verletzt war, wurde er nach Feststellung seiner Identität des Platzes verwiesen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

