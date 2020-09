Waren: 55-jähriger Angler vermisst – wer hat ihn gesehen?

Waren (Müritz)

Seit Mittwoch, 16. September der 55-jährige Matthias Hahn aus Heringen/ Werra ( Hessen) vermisst. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Vermisste mit einem Schlauchboot vom Campingplatz Ecktannen in Waren an der Müritz zum Angeln in unbekannte Richtung und kehrte nicht zurück. Eine großangelegte Suche der Polizei, bei dem auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieb bislang erfolglos.

Matthias Hahn ist etwa 170 cm groß und hat kurze grau Haare. Auffällig ist eine große Warze auf der Stirn. Zuletzt trug er ein blaues T-Shirt, eine kurze blaue Hose und eventuell eine blaue Strickjacke.

Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizeiinspektion Waren unter der Telefonnummer 03991-74730, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

