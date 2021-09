Ein Besatzungsmitglied eines Segelbootes ist am Donnerstagabend bei stürmischer See und meterhohen Wellen in die Müritz gestürzt. Er trug keine Rettungsweste. Ein anderes Besatzungsmitglied sprang hinterher und konnte ihn noch über Wasser halten. Dann verließen ihn selbst die Kräfte.