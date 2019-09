Vielerlei Gründe, nicht anzuhalten, hatte ein 21-jähriger Autofahrer, der sich in der Nacht zu Dienstag in Waren eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert hat. Er besaß keinen Führerschein, war alkoholisiert, hatte Cannabis konsumiert, das Auto war gestohlen, ebenso die Plakette – und an Bord führte er Waffen und Drogen.