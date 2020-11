Waren

Ein aufmerksamer Zeuge hat am 19. November die Polizei alarmiert, weil auf der B 192 ein Fahrzeug Schlangenlinien fuhr und mehrmals in den Gegenverkehr geriet. Der Wagen war aus Sietow kommend in Richtung Waren (Mecklenburgische Seenplatte) unterwegs. Der Zeuge konnte den Beamten auch Fahrzeugtyp und Kennzeichen nennen.

Die Polizisten erkannten das Fahrzeug wenig später in der Springer Straße in Waren im Gegenverkehr, verloren dann aber den Sichtkontakt. Kurzerhand fuhren sie zum Fahrzeughalter nach Hause. Zu dem Zeitpunkt versuchte der Fahrer gerade, rückwärts in die Hofeinfahrt zu fahren. Dabei stieß er mit dem Fahrzeugheck gegen den Zaun des Grundstückes, sodass dieser beschädigt und eingedrückt wurde.

Anzeige

Der couragierte Zeuge war dem Fahrzeug ebenfalls gefolgt und hatte immer wieder versucht, den Fahrer zum Anhalten zu bringen. Dieser reagierte aber nicht. Als der Fahrer weiter rückwärts gegen den Zaun fuhr, ging der Zeuge zum Fahrzeug, beugte sich durch das geöffnete Fenster, zog den Zündschlüssel ab und gab ihn den Polizisten.

Mann leistet Widerstand und wird zu Boden gebracht

Die Beamten nahmen bei dem Autofahrer starken Atemalkoholgeruch wahr. Der 61-Jährige hatte eine verwaschene Aussprache, konnte den Worten der Beamten nur schwer folgen und sich nur schwer auf den Beinen halten. Er hatte Probleme, dass Atemalkoholmessgerät zu bedienen. Dann zeigte das Gerät ein Ergebnis: 1,45 Promille.

Dem 61-Jährigen wurde die weitere Vorgehensweise erläutert. Darauf reagierte der Mann ungehalten und versuchte zu flüchten. Als die Beamten ihn daran hindern wollten, schlug der 61-Jährige in Richtung eines Beamten, der den Schlag abwehrte und den Angreifer zu Boden brachte. Der Mann leistete weiter Widerstand und wurde schließlich gefesselt.

Polizei untersucht Fahrzeug auf mögliche Unfallspuren

Anschließend fuhren die Beamten mit dem 61-Jährigen ins Müritzklinikum zur Blutprobenentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Tatverdächtige wurde nach der Blutprobenentnahme und der Belehrung, dass er nun kein Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen darf, aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Bei der Überprüfung haben die Beamten mehrere Schäden am Wagen festgestellt. Es erfolgte die Spurensicherung am Fahrzeug, um mögliche Verkehrsunfälle im Nachhinein aufklären zu können. Auf Nachfrage gab der 61-Jährige an, dass er in Röbel gegen etwas gefahren sei. Da er aber nicht angehalten hatte, wisse er nicht, was das war und welcher Schaden genau entstanden ist. Nach der Spurensicherung wurde der Fahrzeugschlüssel an die Ehefrau des 61-Jährigen übergeben.

Der Mann muss sich wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Von OZ