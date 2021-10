Waren: Brand im Bildungszentrum – fast 700 Personen evakuiert

Waren

Zu einem Brand ist es am Donnerstag am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum in Waren (Müritz) gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hätten sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers gegen 13.50 Uhr etwa 650 Schüler sowie 30 Lehrkräfte und Mitarbeiter in dem Gebäude befunden. Sie wurden evakuiert. Es sei nicht davon auszugehen, dass Personen verletzt wurden.

Eine Ursache für den Brand seien möglicherwiese Arbeiten, die am Dach der Einrichtung durchgeführt wurden. Allerdings seien die Ermittlungen dazu abzuwarten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Waren, Klink und Plasten waren noch am Nachmittag mit den Löscharbeiten befasst. Zur Höhe des Sachschadens könne daher gegenwärtig auch noch keine Angabe gemacht werden, so die Polizei weiter.

Von OZ