Im Heilbad Waren an der Müritz sind am Sonntag mehr als 18 000 Frauen und Männer zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Dabei tritt der 61 Jahre alte Amtsinhaber Norbert Möller (SPD) für eine zweite Amtszeit an. Seine Konkurrenten sind die Stadtvertreter Christian Holz (CDU) und Toralf Schnur (FDP) und die Einzelbewerber Thomas Splitt und Jörg Krüger.

Politische Beobachter erwarten, dass keiner der fünf Männer im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht und in zwei Wochen eine Stichwahl nötig wird.

Wahlkampfthema: preiswerter Wohnraum

Waren gilt auch wegen seiner Lage zwischen mehreren Seen und am Müritz-Nationalpark als touristisches Zentrum der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Stadt ist seit 2012 das erste Heilbad an der Seenplatte. Wegen großer Nachfrage ist preiswerter Wohnraum bereits knapp, was auch im Wahlkampf eine Rolle spielte. Besonders beliebt sind auch die sanierte Altstadt und der Stadthafen mit Mittelmeer-Flair.

Im Stadtparlament hat die CDU sechs Sitze, SPD und Linke je fünf und die FDP vier Mandate. Grüne und AfD werden durch je drei Abgeordnete vertreten und eine Bürgerinitiative durch zwei. Die SPD stellt seit 1994 den Verwaltungschef in der Stadt.

