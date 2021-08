Waren: Improvisierte Alarmanlage löst aus – Täter auf frischer Tat ertappt

Mit Hilfe einer improvisierten Alarmanlage wurden am frühen Freitagmorgen Einbrecher in Waren gestellt. Einer der Männer gestand einen früheren Einbruch.

Die Polizei wurde per Notruf über den Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienwohnhauses in Waren informiert. (Symbolbild) Quelle: Silas Stein