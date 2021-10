Waren (Müritz)

Am Montagnachmittag, 11. Oktober, hat es am Wiesengrund in Waren (Mecklenburgische Seenplatte) in einer leerstehenden Halle gebrannt. Ursache des Feuers waren kokelnden Abfälle, wie die Polizei mitteilt.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr der Stadt kam mit 15 Kameraden zum Einsatz und konnte den Brand schnell löschen. Der Polizei und Feuerwehr zufolge ist kein Sachschaden entstanden.

Von OZ