Waren

Mit einer blutigen Kopfverletzung hat die Polizei am Freitagmorgen einen Mann aus einer Wohnung in Waren befreit. Der 29-Jährige rief die Polizei an, dass er in einer Wohnung auf dem Papenberg gegen seinen Willen festgehalten werden soll.Der Warener wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 36-jährigen Wohnungsinhaber ist ein Strafanzeige wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen wurde eine weitere Wohnung auf dem Papenberg durchsucht: Die Beamten fanden etwa 160 Tabletten, bei denen es vermutlich um Ecstasy handelt, Amphetamin, Anabolika und schmerzstillende, verschreibungspflichtige Arzneimittel. Gegen den ebenfalls 29-jährigen Wohnungsbesitzer wird nun wegen des Verdachts des illegalen Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Von OZ