Neu Schloen

Ein 70-jähriger Fahrer ist am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 192 an der Kreuzung in Neu Schloen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit anderen vorfahrtsberechtigten Fahrzeugen kollidiert. Der Polizei zufolge hatte er ein Stoppschild missachtet.

Es kam zum Zusammenstoß mit einem 85-jährige Fahrer sowie mit einem vorschriftsmäßig haltenden Fahrzeugs, der aus Richtung Neu Schloen auf die B 192 einfahren wollte. Eine Beifahrerin ist dabei verletzt worden. Sie wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Klinikum verbracht.

Anzeige

Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 15 000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge haben die Beamten des Polizeihauptreviers Waren den Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von OZ