Die Polizei hat mehrere Drogen bei einer Wohnungsdurchsuchung in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gefunden. Zuvor hatten Hinweisgeber im Haus einen Marihuanageruch wahrgenommen und riefen die Beamten. Der Mann, der dort wohnte, war der Polizei bereits bekannt.

Marihuana gerochen: Polizei findet Drogen in Warener Wohnung

