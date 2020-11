Waren

Die Polizei hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein gestohlenes Fahrrad sowie Betäubungsmittel in Waren (Mecklenburgische Seenplatte) sichergestellt, wie sie mitteilt.

Auf das Fahrrad wurden Beamte in der Teterower Straße aufmerksam, da der Fahrer ohne Licht fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle, stellten sie fest, dass Fahrrad zur Fahndung wegen Diebstahls ausgeschrieben ist. Der 21-jährige Fahrer gab jedoch an, dass er es von einem Dritten gekauft habe. Demnach besteht der Verdacht der Hehlerei. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher.

Im zweiten Fall wurden Beamte wegen Ruhestörung in die Straße „Am Alten Bahndamm“ gerufen. In der Wohnung des Beschuldigten konnten sie dann deutlich Marihuana riechen. Der Bewohner gab zu, etwas konsumiert zu haben, und händigte der Polizei freiwillig eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aus.

Von OZ